Все три любовницы херсонского гауляйтера Владимира Сальдо ощутимо моложе не только его самого, но и даже его дочери Ирины, которая променяла «русский мир» отца на лазурные берега Франции.

Об этом пишет портал Акценты.
Еще до того, как бывший мэр Херсона Владимир Сальдо открыто перешел на сторону российских кафиров, которые позже и отравили его и спрятали в одной из клиник Москвы доживать возраст, 66-летний предатель любил иметь любовниц на стороне, которых очень щедро благодарил за прошедшее время.
Даже до начала полномасштабного вторжения россиян в Украину, местные паблики неоднократно писали о, так сказать, не совсем христианской жизни пророссийского политика, никогда не скрывавшего свои симпатии к Кремлю: в 2014 году поддерживал Антимайдан и голосовал за Диктаторские законы, был членом «Партии » и «Наш край», а после оккупации Херсона остался в месте с россиянами, которые и назначили его так называемым «главой Херсонской ВГА».
В одном из довоенных интервью 2019 года местным журналистам ему задали откровенный вопрос о слухах, которые долгое время гуляют по городу, что в Сальдо вроде немало любовниц, которым он покупает квартиры и машины, ремонтирует дороги в их дом, назначает на высокие должности. Сальдо, конечно, не подтвердил это, но и не опроверг значительную часть слухов, с улыбкой реагируя на вопросы.

Но правду трудно скрыть, особенно когда ты предатель и пророссийский коллаборант. Местные говорят о трех его главных любовницах – Ольга Спивакина, Светлана Запорожская и Ангелина Крутых, которых до сегодняшнего дня Сальдо обеспечивает всем необходимым. Практически все они остались в оккупированном Херсоне, получили там должности в фейковой администрации и активно поддерживают «русский мир», вернее то, что он приносит самому Сальдо – финансовую или политическую выгоду. Попробуем более подробно рассказать о них.

Пожалуй, самым близким человеком и древнейшей любовницей Сальдо является его подчиненная, единомышленница и однопартийка Спивакина Ольга Владимировна - депутат Херсонского городского совета и секретарь фракции «Блока Владимира Сальдо». Спивакина младше Сальдо почти на 30 лет. Совместно с коллаборантом воспитывает несовершеннолетнего ребенка, которого регулярно получает средства от него. Даже на сайте «Миротворец» есть информация об Ольге Спивакине, которую там так и называют – любовница Сальдо .

Скрин-шот из базы данных сайта «Миротворец» о любовнице Ольге Спивакине

Еще одна любовница херсонского предателя – Запорожская Светлана Васильевна , так же как Ольга Спивакина младше Сальдо более 30 лет, любит роскошный образ жизни и проживала с пособием оккупантов более 2 лет в одной квартире.

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Работала секретарем Сальдо и принялась за его содержание. Местные говорят, что с начала вторжения сбежала в временно оккупированный Крым, откуда уехала жить к сестре в Беларусь. Однако, по информации некоторых СМИ, недавно вернулась в оккупированный Херсон.

Скрин-шот профиля у « Telegram » любовницы предателя Светланы Запорожской

Самая молодая из всех любовниц коллаборанта Сальдо – некая Крутых Ангелина Николаевна, 1985 года рождения, то есть на несколько лет младше французской дочери предателя Ирины. Испугавшись войны и российских кафиров, бежала в Польшу, а потом уже после назначения Сальдо главой псевдо-администрации вернулась в Херсон, где получила должность в той же фейковой структуре.

Фото из социальных сетей самой молодой любовницы Сальдо – Ангелины Крутых

Итак, что больше всего интересует местных читателей, так это то, в курсе ли все эти любовницы Сальдо о существовании друг друга, и что будут делать в случае смерти коллаборанта, который и так находится в искусственной коме в Москве. Скорее всего, начнут делить то имущество и средства, которые еще не успели раздерибанить оккупанты и искать себе новых патронов в оккупационных властях, поскольку после освобождения Херсона всех их ждет тюрьма.