Даже до начала полномасштабного вторжения россиян в Украину, местные паблики неоднократно писали о, так сказать, не совсем христианской жизни пророссийского политика, никогда не скрывавшего свои симпатии к Кремлю: в 2014 году поддерживал Антимайдан и голосовал за Диктаторские законы, был членом «Партии » и «Наш край», а после оккупации Херсона остался в месте с россиянами, которые и назначили его так называемым «главой Херсонской ВГА».

Но правду трудно скрыть, особенно когда ты предатель и пророссийский коллаборант. Местные говорят о трех его главных любовницах – Ольга Спивакина, Светлана Запорожская и Ангелина Крутых, которых до сегодняшнего дня Сальдо обеспечивает всем необходимым. Практически все они остались в оккупированном Херсоне, получили там должности в фейковой администрации и активно поддерживают «русский мир», вернее то, что он приносит самому Сальдо – финансовую или политическую выгоду. Попробуем более подробно рассказать о них.

Пожалуй, самым близким человеком и древнейшей любовницей Сальдо является его подчиненная, единомышленница и однопартийка Спивакина Ольга Владимировна - депутат Херсонского городского совета и секретарь фракции «Блока Владимира Сальдо». Спивакина младше Сальдо почти на 30 лет. Совместно с коллаборантом воспитывает несовершеннолетнего ребенка, которого регулярно получает средства от него. Даже на сайте «Миротворец» есть информация об Ольге Спивакине, которую там так и называют – любовница Сальдо .

Скрин-шот из базы данных сайта «Миротворец» о любовнице Ольге Спивакине

Еще одна любовница херсонского предателя – Запорожская Светлана Васильевна , так же как Ольга Спивакина младше Сальдо более 30 лет, любит роскошный образ жизни и проживала с пособием оккупантов более 2 лет в одной квартире.

Работала секретарем Сальдо и принялась за его содержание. Местные говорят, что с начала вторжения сбежала в временно оккупированный Крым, откуда уехала жить к сестре в Беларусь. Однако, по информации некоторых СМИ, недавно вернулась в оккупированный Херсон.

Скрин-шот профиля у « Telegram » любовницы предателя Светланы Запорожской