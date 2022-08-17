Об этом пишет портал Акценты.
Но правду трудно скрыть, особенно когда ты предатель и пророссийский коллаборант. Местные говорят о трех его главных любовницах – Ольга Спивакина, Светлана Запорожская и Ангелина Крутых, которых до сегодняшнего дня Сальдо обеспечивает всем необходимым. Практически все они остались в оккупированном Херсоне, получили там должности в фейковой администрации и активно поддерживают «русский мир», вернее то, что он приносит самому Сальдо – финансовую или политическую выгоду. Попробуем более подробно рассказать о них.
Пожалуй, самым близким человеком и древнейшей любовницей Сальдо является его подчиненная, единомышленница и однопартийка Спивакина Ольга Владимировна - депутат Херсонского городского совета и секретарь фракции «Блока Владимира Сальдо». Спивакина младше Сальдо почти на 30 лет. Совместно с коллаборантом воспитывает несовершеннолетнего ребенка, которого регулярно получает средства от него. Даже на сайте «Миротворец» есть информация об Ольге Спивакине, которую там так и называют – любовница Сальдо .
Скрин-шот из базы данных сайта «Миротворец» о любовнице Ольге Спивакине
Еще одна любовница херсонского предателя – Запорожская Светлана Васильевна , так же как Ольга Спивакина младше Сальдо более 30 лет, любит роскошный образ жизни и проживала с пособием оккупантов более 2 лет в одной квартире.
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Работала секретарем Сальдо и принялась за его содержание. Местные говорят, что с начала вторжения сбежала в временно оккупированный Крым, откуда уехала жить к сестре в Беларусь. Однако, по информации некоторых СМИ, недавно вернулась в оккупированный Херсон.
Скрин-шот профиля у « Telegram » любовницы предателя Светланы Запорожской
Фото из социальных сетей самой молодой любовницы Сальдо – Ангелины Крутых
Итак, что больше всего интересует местных читателей, так это то, в курсе ли все эти любовницы Сальдо о существовании друг друга, и что будут делать в случае смерти коллаборанта, который и так находится в искусственной коме в Москве. Скорее всего, начнут делить то имущество и средства, которые еще не успели раздерибанить оккупанты и искать себе новых патронов в оккупационных властях, поскольку после освобождения Херсона всех их ждет тюрьма.