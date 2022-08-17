Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, как граждане могут получить скидку на газ от «Нафтогаза» и можно ли оплачивать счет заранее.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как сообщает журналистка, по состоянию на август этого года основным источником газа почти для 12,5 миллионов украинских домохозяйств является именно компания «Нафтогаз», но у людей остается много вопросов, связанных со скидкой на газ, начислением субсидий и преждевременной оплатой.

«Если у вас возник вопрос о начислении субсидий, следует обратиться в свое Управление социальной защиты, так отвечают в «Нафтогазе». В то же время проверить наличие льготной категории можно в личном кабинете на сайте «Нафтогаза» и в Viber и Telegram», - рассказывает Екатерина Котенкова.

По ее словам, «Нафтогаз» анонсировал, что, если граждане будут платить за газ вовремя, то смогут получить скидку. Для этого, объясняет журналистка, нужно оплатить счет в личном кабинете на соотвествующих сайтах до 15 августа, полученную скидку в размере 1% можно использовать при следующем платеже.

«Люди спрашивают, можно ли заранее платить за газ. В «Нафтогазе» отвечают, что да, можно, деньги остаются на вашем личном счете и будут списаны только за фактически потребленный газ в последующих периодах», - сообщает Екатерина Котенкова.

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