Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
Как сообщает журналистка, по состоянию на август этого года основным источником газа почти для 12,5 миллионов украинских домохозяйств является именно компания «Нафтогаз», но у людей остается много вопросов, связанных со скидкой на газ, начислением субсидий и преждевременной оплатой.
«Если у вас возник вопрос о начислении субсидий, следует обратиться в свое Управление социальной защиты, так отвечают в «Нафтогазе». В то же время проверить наличие льготной категории можно в личном кабинете на сайте «Нафтогаза» и в Viber и Telegram», - рассказывает Екатерина Котенкова.
По ее словам, «Нафтогаз» анонсировал, что, если граждане будут платить за газ вовремя, то смогут получить скидку. Для этого, объясняет журналистка, нужно оплатить счет в личном кабинете на соотвествующих сайтах до 15 августа, полученную скидку в размере 1% можно использовать при следующем платеже.
«Люди спрашивают, можно ли заранее платить за газ. В «Нафтогазе» отвечают, что да, можно, деньги остаются на вашем личном счете и будут списаны только за фактически потребленный газ в последующих периодах», - сообщает Екатерина Котенкова.
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