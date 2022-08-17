Народный депутат Александр Качура рассказал, какие данные представляет британская разведка по поводу потерь российской армии в войне против Украины и заявил, что такими темпами она надолго потеряет боеспособность.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает политик, согласно британской разведке, данные которой в своих отчетах использует даже Пентагон, россия понесла наибольшие потери за последние 20-30 лет, говорят о 70-80 тысячах убитых и раненых.

«70-80 тысяч – это действительно беспрецедентно. Они пришли проводить нашу так называемую демилитаризацию, но происходит совсем наоборот», – подчеркивает Александр Качура.

По его словам, сегодняшняя политика украинского руководства привела к тому, что Вооруженные силы Украины действительно ближе к западным стандартам, стандартам НАТО. А все наши действия и шаги, добавляет он, направлены на то, чтобы сохранить максимальное количество жизней и военных, и гражданских людей. Именно из этого, констатирует депутат, Украина и выстраивает свою стратегию, отвергнув советские стандарты, которые использует россия, когда людей бросают на смерть без счета.

«Мне приятно, что мы продолжаем славные традиции героической Конотопской битвы, героев по уничтожению московской армии. Действительно она в то время, когда Конотопская битва произошла, на многие десятилетия и столетия потеряла свою боеспособность. Я думаю, что Украина делает то же самое сейчас и Вооруженные силы Украины делают то же, что делали их предки», утверждает Александр Качура.

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