Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Россиянам на свое население безразлично. Причем безразлично не только истеблишменту на всех остальных, но и самому населению на своих соседей. Это их нравственные наставления, они так живут. Мы не можем изменить их. Нам нужно учитывать это, и понимать, что в Европе никто не знает, что такое проблема ядерного взрыва, потому что там не было ядерных взрывов. И проблема Чернобыльской АЭС их почти не затронула. Единственные, кто знают, что это такое, – это мы и японцы», – сообщил Юрий Гаврилечко.

По словам политолога, если человек чего-то не знает, то он вряд ли будет этим напуган. В Европе не было никаких ядерных катастроф, поэтому европейцы не знают, с какими рисками и последствиями могут столкнуться, и совсем не боятся подобных взрывов.

«Европейцы не понимают, о чем речь, у них нет жизненного опыта, как это может быть, и они не верят, что подобная катастрофа может произойти. Им не с чем сравнивать, и, соответственно, нет никакой дилеммы. Россиянам безразлично на своих, им безразлично на нас. Более того, они хотят уничтожить Украину и украинцев. А европейцы просто не понимают, с чем имеют дело», – отметил политолог.

Юрий Гаврилечко отметил, что в такой ситуации, когда мир никак не реагирует на возможную ядерную угрозу, враг чувствует себя достаточно уверенно и спокойно.

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