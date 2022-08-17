Как-то исподтишка состоялось принятие и подписание Президентом Закона о демократизации ограничений в приватизации во времена военного положения.
Закон по существу лаконичен и прост:
депутаты в частности и власть в целом позволили приватизировать предприятия по изготовлению, ремонту технических средств реабилитации для лиц с инвалидностью.
Но самое главное другое:
абзац о запрете приватизации «объектов архитектуры…парков общенационального значения» исправлен только «объектов архитектуры НАЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ» и «НАЦИОНАЛЬНЫХ природных парков».
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Теперь можно приватизировать ВСЕ объекты архитектуры МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ и ботанические сады, дендрологические парки…, которые не являются национальными природными парками!
Например в Киеве такой статус имеют многочисленные объекты от исторических зданий известных церквей до Фонтана Самсона.
Спасибо, очень благодарим авторов законопроекта Третьяковой, Брагару, Безуглую, Мазурашу, Подласий… и 227 голосователям «за»:
– 178 «Слугам народа» во главе с Арахамией;
- 17 из «Доверия»;
- 13 из «Восстановление Украины» (ранее – ОПЗЖ);
- 7 из «За будущее»;
- 5 из «Голоса»;
- 2 из «Платформы за жизнь и мир» (ранее – ОПЗЖ).