Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Как-то исподтишка состоялось принятие и подписание Президентом Закона о демократизации ограничений в приватизации во времена военного положения.

Закон по существу лаконичен и прост:

депутаты в частности и власть в целом позволили приватизировать предприятия по изготовлению, ремонту технических средств реабилитации для лиц с инвалидностью.

Но самое главное другое:

абзац о запрете приватизации «объектов архитектуры…парков общенационального значения» исправлен только «объектов архитектуры НАЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ» и «НАЦИОНАЛЬНЫХ природных парков».

Теперь можно приватизировать ВСЕ объекты архитектуры МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ и ботанические сады, дендрологические парки…, которые не являются национальными природными парками!

Например в Киеве такой статус имеют многочисленные объекты от исторических зданий известных церквей до Фонтана Самсона.

Спасибо, очень благодарим авторов законопроекта Третьяковой, Брагару, Безуглую, Мазурашу, Подласий… и 227 голосователям «за»:

– 178 «Слугам народа» во главе с Арахамией;

- 17 из «Доверия»;

- 13 из «Восстановление Украины» (ранее – ОПЗЖ);

- 7 из «За будущее»;

- 5 из «Голоса»;

- 2 из «Платформы за жизнь и мир» (ранее – ОПЗЖ).