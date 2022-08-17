Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

В конце прошлой недели специалисты ДЭИ Центрального округа в ходе осуществления мер контроля совместно с работниками сектора полицейской деятельности на воде Кременчугского районного управления полиции на реке Днепр Каменского водохранилища, в административных пределах города Горишние Плавные Полтавской области, обнаружен правонарушитель, который вопреки действующему законодательству, осуществлял незаконный лов рыбы и раков. Сумма ущерба государству составляет более 4 миллионов гривен.

Как выяснилось, местный житель на металлической лодке с двигателем, с помощью запрещенных сетко-снастных средств ловли (двух сеток мысиновых и раколовки) осуществлял незаконный отлов водных ресурсов, чем грубо нарушил п. 3.15 Правил любительского и спортивного рыболовства.