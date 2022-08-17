Политтехнолог Вадим Карасев сообщил, что во время войны функции губернаторов изменились, потому что другие вопросы и проблемы стали приоритетными.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Муниципалы сильны сегодня, и они не оставляют своих политических планов, амбиций. Но губернаторов, как сильной составляющей президентской вертикали, становится все меньше. Почему? Потому что губернаторы фактически сегодня взяли на себя функцию спикеров, и каждое утро мы от них слышим, сколько упало бомб, сколько было прилетов, сколько обстрелов было», - сообщил Вадим Карасев.

По словам политтехнолога, вместо губернаторов в условиях войны главную роль приняли военные или специальные службы. Не случайно, как отметил Вадим Карасев, в последнее время меняются региональные руководители Службы безопасности Украины.

«В условиях войны понятно, что вопросы военные, вопросы безопасности фактически становятся приоритетными. И сейчас формируется силовая вертикаль, где губернаторы хоть и не повсюду, но выполняют чисто исполнительские, чисто информационные функции», – сообщил Вадим Карасев.

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