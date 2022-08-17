Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает политик, петиция по запрету въезда в Украину россиянам, которую граждане создали после соответствующего заявления президента, уже набрала необходимое количество голосов. По его мнению, это говорит о том, что президент на одной волне со своим народом. К тому же, говорит депутат, такое ограничение действительно должно быть, потому что дипломатические связи между государствами уже разорваны.

«Мы должны решить вопрос с тем, чтобы ограничить долгосрочно возможность попадания граждан страны-агрессора, страны-террориста на территорию Украины. Это с целью безопасности и это должна быть превентивная работа, чтобы они чувствовали у себя, в своей недороссии то, что мы чувствуем, ту боль, которую мы чувствуем, хотя бы немного», - объясняет Александр Качура.

К тому же, отмечает он, в россии жизнь никак не изменилась, это те же бараки и грязь, лучше люди живут и могут чем-то заниматься, ходить в театры только в Москве и Петербурге. Но, подчеркивает депутат, они должны почувствовать, что живут действительно в Северной Корее.

«Они должны быть изолированы, они должны чувствовать себя изгоями, они не должны восприниматься в какой-либо стране мира, они не должны ездить какими-то обходными путями в туры», - утверждает Александр Качура.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал, кто первым в россии восстанет против режима путина.

Также Politeka писала о том, что Карась рассказал об иностранных добровольцах в украинской армии.