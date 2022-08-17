Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«У командира должно быть качество лидера, и он должен не только обучать и беречь своих подчиненных, нести за них ответственность, но также и своим командирам говорить, что думает, высказывать свое мнение. В россии армия непрофессиональная, она рабская. И для меня самое ужасное в российской армии – это дедовщина, то есть, нет никакой цены солдатской жизни, солдатского достоинства не существует. Есть безответственность и недисциплинированность командиров. Вот то, что мы видим сегодня в Украине, вот эти издевательства, грабежи, насилие, мародерство, - это не дисциплинированная армия, а шайка, это бандиты. Бандиты не могут быть боеспособными», - отметил Гарри Табах.

По словам американского военного, российская армия не может технически конкурировать с западным вооружениями. Вся российская армия пропитана враньем, все командиры врут своим начальникам, они говорят то, что хочет услышать начальник. Также, как рассказал Гарри Табах, в армии рф полностью отсутствует ответственное лидерство и инициативность.

«Никто на себя никаких обязанностей не берет. Если что-то случилось, виноваты все, кроме него (российского начальника – Ред.). Это виноват рядовой, это виноват прапорщик, полковник, а я все делал правильно. Воевать с российской армией по-военному очень сложно, их просто надо гнать, они террористы. С ними надо воевать не как с армией, а как с террористами. Это, конечно, тоже усложняет позицию украинской армии, но пока она показывает очень хороший результат», - сообщил Гарри Табах.

Американский военный рассказал, что, как и в любой войне, лучший рецепт борьбы с россией – это выбивать командный состав, нарушать работу штабов, бить по центрам принятия решений.

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