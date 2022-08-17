Политолог-международник Максим Яли рассказал, что первыми против путинского режима встанут именно выжившие в войне представители национальных меньшинств.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Ключевой силой, которая будет свергать путина и которая начнет народный бунт, будет не элита, не буржуа Москвы и Санкт-Петербурга, это будут как раз буряты, чеченцы и жители бедных российских городов, которые вернутся, которые знают правду о войне, как их тут уничтожают, в каких количествах, а не из российской пропаганды», - утверждает Максим Яли.

Как он отмечает, все это известно из перехватов, в частности Службы безопасности Украины, где они высказывают абсолютное недовольство из-за того, что их бросают в топку как пушечное мясо без достаточного обеспечения.

«Вот они как раз вернуться покалеченные, голодные, убогие, которым удастся выжить, они и начнут этот бунт. Но точно время предсказать нельзя, однозначно, это будет не этот год, но социальное напряжение, взрыв будет после их возвращения», - рассуждает Максим Яли.

Кроме этого, добавляет политолог, все это подогреется существенным ухудшением ситуации, когда санкционное давление будет намного более серьезным и мир откажется от российской нефти и энергоресурсов в целом, что пока что позволяет российской экономике оставаться на плаву.

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