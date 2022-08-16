Российский оппозиционер Илья Пономарев рассказал, удастся ли повторить северокорейский сценарий в россии, и объяснил, что нужно для свержения путинского режима.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Как отмечает гость программы, он поддерживает позицию Зеленского по поводу закрытия Европы для россиян, но вряд ли получится реализовать северокорейский сценарий с такой мощной изоляцией.

«Потому что российская элита настроена резко против такого сценария. И, помимо Европы, есть еще большое количество точек, куда россияне ездят безо всяких виз и разрешений: есть Турция, есть Израиль, есть Арабские Эмираты, есть Китай, есть Южная Корея, есть очень много других стран, вся Латинская Америка открыта для безвизового вьезда», - объясняет Илья Пономарев.

По его словам, у определенного количества представителей российской элиты сейчас, безусловно, сильная стрессовая ситуация, но не паника. Оппозиционер считает, что это скорее непонимание, куда все идет, стремление как-то отползти или пересидеть, чем что-то делать.

«Это, кстати, плохое настроение, на него надо влиять. Поэтому я считаю, что надо создавать максимальное ощущение небезопасности для представителей российской элиты, чтобы они были вынуждены что-то делать», - подчеркивает Илья Пономарев.

Что касается простых россиян, рассуждает оппозиционер, то они выйдут на улицы с протестом только тогда, когда будут понимать, что за ними с их стороны тоже стоят вооруженные люди. То есть, объясняет он, есть силовой блок путина, а нужен контрсиловой и такие процессы уже есть, растет партизанское движение.

Как сообщала Politeka, Карась заявил, что война развивается по сценарию украинского командования.

Также Politeka писала о том, что Карасев сообщил, что у россии нет достаточного количества ресурсов, чтобы победить в войне.