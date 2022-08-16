Политолог и предприниматель Павел Себастьянович рассказал, что для проведения реформ в стране мало активистов, нужен драйвер во власти.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я лично считаю, что, пока во власти нету человека, который хочет провести реформы, движение активистов бессмысленно», - заявляет Павел Себастьянович.

В пример он приводит 2014 год, когда Елена Макеева объявила о желании провести налоговую реформу и сразу появилось огромное количество активистов, которые и поддерживали ее, и участвовали в платформах, но они сразу перешли в лагерь критиков, как только поняли, что это никуда не приведет.

«Так люди устроены: если они в чем-то участвуют, они этот процесс хвалят, поддерживают, как только они видят, что их кинули, они начинают возмущаться. Естественная реакция человека, но постепенно накапливается опыт и ты уже понимаешь, если нету драйвера реформ во власти, то это движение активистов наверняка ни к чему не приведет», - объясняет Павел Себастьянович.

Самое же главное, отмечает предприниматель, что это случается сразу, как человек приходит во власть, он начинает реализовывать свои идеи и это не совпадает с видением граждан, тогда начинается критика. Также эксперт добавляет, что критиковать власть нужно, так граждане держат ее в тонусе.

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