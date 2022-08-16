Об этом он рассказал на своем канале.

«Если с Крыма и Херсона россияне все еще могут убежать, то выехать в зону Шенгена им становится все сложнее и сложнее. Эстония, Латвия, Литва и Чехия уже прекратили выдачу шенгенских виз для россиян, а Финляндия, хоть и выдает визы, но ближайшее окно только осенью. Россияне, конечно же, стали возмущаться подобным решением», - сообщил Борис Тизенгаузен.

Но, по словам политтехнолога, россияне не должны возмущаться таким решением, ведь это самая настоящая «спецоперация по спасению»: не смогут ездить в Европу, не пропитаются «чуждыми европейскими ценностями».

«Сидите дома, и ваши скрепы останутся в целости и сохранности. Я бы вообще тех, кто собирается выехать за пределы россии, считал национал-предателями. Вы спросите: «А как же дети высших российских чиновников, которые живут и учатся в Европе и США?» Вы не понимаете, это другое. И кстати, за подобные вопросы я бы дал от пяти лет. Негоже рядовому россиянину такими темами интересоваться», - сыронизировал политтехнолог.

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