Об этом он рассказал на своем канале.
«Любая война – это всегда угроза существенному переформатированию государства, потери границ. Если это победная война, она расширяет границы, если неудачная, значит лишает границ. Надо все сделать так, надо выжать все с военной и дипломатической части, чтобы сохраниться в больших географических границах», - отметил Вадим Карасев.
Если говорить о неудачах, то россия, по словам Вадима Карасева, уже потерпела существенное поражение, когда, благодаря усилиям украинских военных, отступила из-под Киева, с Черниговской и Сумской областей.
По словам политолога, свою «спецоперацию» россия уже проиграла, а на войну у них нет сил, нет ресурсов победить в войне. Но, как подчеркнул Вадим Карасев, силы Украины в войне зависят, в основном, от помощи западных партнеров, которые не готовы пока идти на существенные риски.
Как писала ранее Politeka, россия жаждет помощи Китая: в МИД раскрыли, на чьей стороне находится Пекин.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Танкович из "Дизель шоу" вернулся в свой дом и увидел, что россияне вынесли с собой: "Пытались стать ближе к 21 веку"
Звезда "Танці з зірками" после слухов о себе и Кароль решился на одкровение: "Тина для меня..."
Новые взрывы гремят в Крыму, появились первые кадры и подробности: "Пусть привыкают"
Невзоров сообщил, кого еще Кремль решил отправить на войну в Украину: "Прямо сейчас..."
Также Politeka сообщала, что танки есть, а проблема осталась: на россии не смогли собрать батальон для отправки в Украину.