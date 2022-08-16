Политолог Вадим Карасев сообщил, что у россии нет достаточного количества ресурсов, чтобы победить в войне.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Любая война – это всегда угроза существенному переформатированию государства, потери границ. Если это победная война, она расширяет границы, если неудачная, значит лишает границ. Надо все сделать так, надо выжать все с военной и дипломатической части, чтобы сохраниться в больших географических границах», - отметил Вадим Карасев.

Если говорить о неудачах, то россия, по словам Вадима Карасева, уже потерпела существенное поражение, когда, благодаря усилиям украинских военных, отступила из-под Киева, с Черниговской и Сумской областей.

По словам политолога, свою «спецоперацию» россия уже проиграла, а на войну у них нет сил, нет ресурсов победить в войне. Но, как подчеркнул Вадим Карасев, силы Украины в войне зависят, в основном, от помощи западных партнеров, которые не готовы пока идти на существенные риски.

Как писала ранее Politeka, россия жаждет помощи Китая: в МИД раскрыли, на чьей стороне находится Пекин.

Также Politeka сообщала, что танки есть, а проблема осталась: на россии не смогли собрать батальон для отправки в Украину.