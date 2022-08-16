Протоиерей Сергей Ющик сообщил, что елей, который используется во время таинства Соборования, не спасает от недугов, и только вера человека может его исцелить.

Об этом он рассказал на канале «Православная Церковь».

«Православное догматическое богословское учение говорит нам о том, что Таинства отличаются от иных богослужебных обрядов тем, что они имеют Богоустановленность. То есть, источники наших Таинств мы почерпаем не из богослужебной традиции, не из наших требований или желаний, а именно из Священного Писания. Поэтому таинство Соборования и ведомости о нем мы почерпаем именно из книг Священного Писания. Еще в Ветхом Завете прообразом таинства Соборования использовалась елей для освящения или помазания как пророков, так и царей», - сообщил Сергей Ющик.

Протоиерей отметил, что елей также использовался для исцеления физических немощей. Если брать Новозаветные писания, то мы можем увидеть, что апостолы мазали маслом многих, и они исцелялись. Единственное, что необходимо понимать, - это то, что елей хоть и используется для помазания, сам же он не освящает и не исцеляет. Именно молитва веры спасает человека от недугов.

«Поэтому указываем, что основой таинства Соборования являются указания Священного Писания. Это во-первых. Во-вторых, это наличие законного священства, в-третьих, это обязательная вера того человека, который приступает к этому Таинству», - добавил Сергей Ющик.

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