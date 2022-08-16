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До редакції "Останнього Бастіону" звернулися представники особового складу ГУНП в Луганській області та повідомили про те, що внаслідок нічим не виправданого авторитарного (деспотичного) стилю керування, поєднаного з постійним психологічним тиском та моральним знущанням з підлеглого особового складу, начальником ГУНП в Луганській області полковником поліції Григоровим Олегом Олексійовичем за період перебування на посаді (з лютого 2021 року) доведено до суїциду трьох працівників керівної ланки ГУНП в Луганській області.

У перші місяці перебування Олега Григорова на посаді начальника ГУНП в Луганській області, під виглядом переформатування роботи управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування, останній створив нестерпні умови роботи для підлеглих. Він змушував особовий склад працювати без вихідних до 01.00 та 02.00 щодня, при цьому постійно морально знущаючись з підлеглих та принижуючи їх професійну гідність.

Внаслідок чого у березні 2021 року, не витримавши знущань, у м. Сєвєродонецьк у власній квартирі знайдено повішеним начальника сектору ситуаційного сектору управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП в Луганській області капітана поліції Марченкова Андрія Сергійовича.

Дружина Марченкова прямо звинуватила начальника ГУНП Олега Григорова у доведенні її чоловіка до самогубства, але ситуацію «зам’яли» та шляхом проведення службового розслідування «визнали» причиною суїциду Марченкова А.С. сімейно-побутові проблеми.

10 березня 2022 року поблизу Дніпропетровського університету внутрішніх справ знайдено мертвим з вогнепальним пораненням начальника Старобільського РУП ГУНП в Луганській області Коломійця Ярослава Сергійовича, який вчинив самогубство з табельної вогнепальної зброї.

За свідченням колег та близьких Ярослава Коломійця, причиною самогубства співробітника поліції став постійний неадекватний психологічний тиск з боку начальника ГУНП в Луганській області Григорова.

Так, начальник ГУНП в Луганській області Олег Григоров, щоб прикрити свої прорахунки та некомпетентність під час евакуації особового складу та зброї територіальних підрозділів ГУНП в якості головного «зрадника» обрав начальника Старобільського РУП Ярослава Коломійця, якого він звинуватив у зраді, саботажі та залишенні особового складу на окупованих територіях, погрожуючи останньому, порушенням відносно нього кримінального провадження, звільненням та проведенням службових розслідувань.

Оточуючі зазначають, що Ярослав Коломієць щоденно піддавався моральному знущанню з боку Олега Григорова, відмічаючи, що останній знаходив у цьому своєрідне хворобливе задоволення.

Фактично, коли розпочалась окупація територій Луганської області регулярними військами ЗС рф, керівництво районних управлінь поліції намагалися зв’язатись із начальником ГУНП, щоб отримати вказівку щодо подальших дій, але зв'язок з останнім був відсутній. Команди щодо виходу та евакуації особовому складу поліції на окупованих територіях Олег Григоров не надав, самоусунувшись від контролю та прийняттям рішенням по зброї та працівниках поліції, які опинились на окупованій території, надавши їм можливість приймати рішення на власний розсуд.

Керівництво Сватівського та Старобільського РУП ГУНП в Луганській області на власний ризик організували вихід частини особового складу із оточення на підконтрольну територію України та вивіз зброї.

Однак більшість особового складу вказаних відділів поліції разом зі зброєю залишились на окупованій території. За наявною інформацією із вказаних відділів поліції зібрано для евакуації понад одного «Камазу» зброї, яку завдяки бездіяльності Олега Григорова, не було вивезено та яка залишилась окупантам.

Наразі є кілька осіб, які готові надати підтвердження фактам відносно начальника ГУНП в Луганській області Олега Григорова (таких осіб може бути значно більше, однак вони наразі побоюються адміністративного впливу, але у разі розголосу та неупередженого розгляду, велика кількість працівників ГУНП в Луганській області готові надати свідчення) стосовно доведення Ярослава Коломійця до самогубства та залишенням на призволяще особового складу та зброї територіальних РУП ГУНП в умовах військової агресії.

04 серпня 2022 року у кімнаті хостелу розташованому у м. Синельникове, виявлено тіло старшого оперуповноваженого спеціальної поліції сектору кримінальної поліції відділу поліції №3 Сєвєродонецького районного управління ГУНП в Луганській області підполковника поліції Невечеря Віталія Миколайовича (до недавнього часу заступник начальника відділу поліції №3 Сєвєродонецького районного управління), з вогнепальним пораненням у голову, поряд з тілом знаходиться табельна вогнепальна зброя, яка закріплена за останнім та перебувала у нього на постійному носінні.

За наявною інформацією причиною чергового самогубства став постійний жорсткий моральний тиск з боку начальника ГУНП Олега Григорова, який примушував Віталія Невечерю перевестися до іншого підрозділу на фоні загального скорочення ГУНП в Луганській області.

Слід зазначити, що підлеглі відмічають нічим не виправданий деспотичний стиль керівництва Олега Григорова, який, щоб прикрити прорахунки у своїй роботі, користуючись посадою, перекручує події, висвітлюючи їх у вигідному для себе світлі перед керівництвом НПУ.

При цьому спостерігається зухвале, зверхнє відношення до особового складу, поєднане з постійним моральним пригніченням підлеглих, образами, погрозами звільнення та порушенням кримінальних справ за зраду, внаслідок чого дуже великий відсоток працівників поліції прийняли рішення не працювати під керівництвом Григорова О.О., а перейти на бік терористів «ЛНР».

Останній Бастіон засуджує будь-яку колаборацію з окупантами, особливо коли це роблять правоохоронці. Свого часу вони понесуть покарання за співпрацю з окупаційними силами московії.

Але нам дуже цікаво, чи проводили в МВС, ДБР, Національній поліції України службові розслідування для визначення причин такої колаборації правоохоронців на Луганщині ?

Вказані дії Олега Григорова викликають зневагу та недовіру з боку особового складу ГУНП в Луганській області. Підлеглі наразі відзначають, що у начальника ГУНП Григорова О.О. на фоні вказаних подій різко став проявлятись прихований комплекс неповноцінності, який поєднується зі зверхністю, прагненням звинувачувати інших, знаючи, що вони не винні, ухилятися від відповідальності у прийнятті рішень, прагненні говорити неправду керівництву НПУ, викривлюючи справжній стан речей.

Зі слів близького оточення, Олег Григоров дуже побоюється що вказані факти можуть дійти до керівництва Національної поліції, особливо щоб не було будь-яких критичних публікацій у ЗМІ.

При цьому Григоров скаржиться на недоцільність та небажання свого перебування у Луганській області, висловлюючи невдоволенням позицією керівництва Національної поліції України та МВС, що вони не дають йому генерала та не переводять начальником до ГУНП в Сумській області (при цьому близькому оточенню він заначив, що питання щодо генерала та переведення до Сумської області він вирішив і це відбудеться на 24.08.2022).

Звернення до департаменту внутрішньої безпеки не допомагають. Це пов'язано з тим, що керівництвом Луганського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України (ЛУ ДВБ НПУ) інформація про об’єктивний стан речей та морально-психологічний клімат, який склався в ГУНП в Луганській області, стиль керівництва Олега Григорова блокується, не висвітлюється та не доноситься до керівництва НПУ.

Начальник внутрішньої безпеки Крамських В.М. знаходиться під впливом Олега Григорова, цілком йому підконтрольний та перебуває у нього у залежності. Фактично Крамських В.М. перетворив ЛУ ДВБ НПУ у кишенькову репресивну службу начальника ГУНП Григорова О.О.

Так, Крамських В.М., не маючи на разі впливових осіб серед керівного складу ДВБ НПУ (призначався за креатурою колишнього першого заступника начальника ДВБ Короля В. та начальника УОР ДВБ Балілого), дуже побоюється, що його знімуть з посади, та таким чином знайшов в особі Олега Григорова підтримку з боку НПУ, який гарантує залишення Крамських В.М. на посаді в обмін на його лояльність.

Враховуючи ситуацію що склалася ГУНП в Луганській області, ми не розуміємо, чому Олег Григоров досі перебуває на посаді керівника ГУНП і чому керівництво Національної поліції звертало уваги на ситуацію в ГУНП, яке перебуває у прифронтовій зоні.

Журналісти припускають, що Олег Григоров має впливових покровителів в органах прокуратури, а саме в Офісі Генерального прокурора.

Варто зауважити, що в ОГП продовжує працювати Григоров Сергій Віталійович, який є кумом державного зрадника та колишнього депутата Верховної Ради України Іллі Киви.

Журналісти видання запевняють, що не знають про наявність родинних зв'язків між Сергієм Григоровим та Олегом Григоровим, але такий збіг не може бути випадковим.

Григоров Сергій Віталійович в ОГП обіймає посаду заступника начальника департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю.

Сергій Григоров раніше працював прокурором міста Сєвєродонецьк Луганської області, де, як повідомляють джерела, і "зійшовся" з Кивою на контрабандних потоках до (з) окупованих росією територій.

З 2017 по 2019 рік він працював керівником Луганскої місцевої прокуратури № 2 Луганської області.

Його дружина Кордюкова Жанна Іванівна працює суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області.

Але це далеко не останній "покровитель" Олега Григорова.

Працюючи в Сумській Області, Олег Григоров був тісно пов'язаний з прокурором області Сергієм Таранушичем.

За інформацією ЗМІ, серйозним потоком нелегальних доходів Сергія Таранушича було кришування найпотужнішої в регіоні ОЗУ Сергія Семеннікова. Крім конкретного криміналу у вигляді розбою і грабежів, замовної фізичної ліквідації громадян, Сергій Семенніков з спільниками контролює увесь контрабандний потік через кордон, зокрема, наркотики, зброю, живий товар. Прикриття з боку Національної Поліції забезпечував заступник начальника Головного управління НП у Сумській області Олег Григоров.

До речі, говорять, що спільним бізнесом Сергія Таранушича і Олега Григорова була масштабна мережа ігрових автоматів «Космолот». Вона свого часу фактично окупувала не тільки обласний центр, а й всі міста й райцентри. Зайве говорити, що клієнтура несе до «Космолоту» останні гроші, позбавляючи і без того вбогі сім'ї засобів до існування. І все це відбувалося на очах тих же поліцейських, котрі впритул не помічали ці закриті, але такі привабливо барвисті заклади на кожній вулиці.

Як бачимо, Олег Григоров дуже сумує за тими часами, коли він працював на Сумщині, та прагне очолити ГУ НП у Сумській області.

Журналісти вкотре спостерігають ситуацію, яка яскраво демонструє повний провал псевдореформи Національної поліції, яка відбувалася під чітким керівництвом Авакова, та Порошенка.

Корупція, кримінал та скотське ставлення до підлеглих залишаються основними характеризуючими ознаками Національної поліції України.

А керівництво Національної поліції, МВС, ДБР, Прокуратури - воліють не помічати кричущі випадки беззаконня, що призводить до смерті людей.

Ми наполягаємо на тому, щоб керівництво правоохоронних органів звернуло увагу на діяльність та злочинну бездіяльність Олега Григорова на посаді керівника ГУНП в Луганській області, та прийняло відповідні кадрові рішення.