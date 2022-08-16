Народный депутат Александр Качура объяснил, что об объективной социологии в россии говорить не приходится, а сами россияне собственного мнения не имеют.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает депутат, согласно последним российским социологическим исследованиям, если они там вообще есть и объективные, 60% граждан рф поддерживают наступление на Киев и 65% поддерживают переговорный процесс, подписание соглашений и прекращение войны. То есть, констатирует он, данные противоречивы.

«Мне кажется, что вообще как такового российского народа нет, это биомасса сейчас из разных народов, просто поглощающая то, что им дают», - говорит Александр Качура.

В частности, он говорит о пропагандистах, которым верят на слово все россияне. Как предполагает политик, если бы завтра Скабеева и Соловьев сказали, что украинцы – лучший народ, то россияне и в это поверили бы. Следовательно, констатирует депутат, о какой-то объективной социологии говорить не приходится.

«Украинцы какой-либо пропаганде не поддаются, они критически мыслят и понимают реальную ситуацию. Это нас и отличает – разум, потому что разум – это большая сила», – подчеркивает Александр Качура.

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