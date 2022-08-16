Об этом он рассказал на своем канале.

«Тогда в конце марта была победа у нас. Путин был вынужден отвести войска из-под Киева. И это было очень важно для переговорного процесса. А сейчас что изменилось… Знаете, я бы так сказал: и мира нет, и победы нет, больших побед. Мы же хотели в контрнаступление, отвоевать территории, и с точки зрения возвращения территорий, с точки зрения того, что мы все-таки можем победить россию. Ситуация пока застыла. И к миру не идем, и победа пока не очевидна, хотя и поражения нет тоже», - отметил Вадим Карасев.

Политолог сообщил, что фронт застыл. Может, и готовится наступление на Херсон, но нет для этого самолетов. Словения недавно передала МиГи, но этого мало. Были разговоры, что украинских летчиков готовят на F-16, но в США сделали заявления, что пока их поставлять Украине не будут. Также Вадим Карасев отметил, что дали всего 20 HIMARS, но российская ПВО даже к ним уже начинает адаптироваться.

«По экономической помощи тоже есть проблемы. Не все дается сразу так, как планировалось. Очевидно, что сегодня ни у кого нет ни сил, ни желания на Западе. Может только у Джонсона, с которым не случайно не хотят встречаться на Западе. Никто не готов, никто не хочет продолжать войну зимой, вводить ее в зиму. Все истощились, потому что нет очевидных побед», - добавил политолог.

Как писала ранее Politeka, новые взрывы в Крыму, снаряд взорвался во время выступления оккупанта Аксенова: «Одного стенкой придавило».

Также Politeka сообщала, что танки есть, а проблема осталась: на россии не смогли собрать батальон для отправки в Украину.