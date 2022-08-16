Лидер общественного объединения С14 Евгений Карась рассказал, что украинское командование не скрывает реальную карту боевых действий и его прогнозам доверять можно.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает гость программы, полномасштабная российско-украинская война началась с того, что наш Генштаб не ошибся в своих прогнозах, это было предусмотрено и были приняты соответствующие меры. Следовательно, говорит националист, он доверяет командованию.

«Сейчас я не могу судить о темпах и точках наступления, только доверяю командованию, оно не скрывает от нас наши поражения, не скрывает наши победы. Принято решение, в том числе и высшего командования, не скрывать реальную карту боевых действий. У нас отсутствует в этом плане пропаганда: как оно есть, так оно есть, есть карта боевых действий и она такая, от нас ничего не скрывают», – объясняет Евгений Карась.

В россии же, отмечает он, правдивую информацию скрывают и говорят о том, что их войска в очередной раз взяли Киев и уничтожили всю технику. В Украине же, констатирует Карась, в этом плане все холодно и реалистично, а следовательно, доверять командованию и его прогнозам можно, война развивается по его сценарию.

«Они (ред. – россияне) стратегически проиграли: не взяли Киев – будет взята Москва. Здесь вариантов было два, либо они примут Киев, либо нам придется брать Москву, потому что победитель будет один», - утверждает Евгений Карась.

Как сообщала Politeka, Карась рассказал, какие проблемы у российской армии уже есть с оружием.

Также Politeka писала о том, что Романенко рассказал о формуле окончания войны Украины с россией.