Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Для отправки обращения по электронной почте необходимо сделать все тоже самое, просканировать документ и отправить по электронному адресу Инспекции соответствующего региона или в центральный аппарат. Контакты территориальных и межрегиональных территориальных органов размещены на официальном сайте.

Так, специалисты Государственной экологической инспекции, несмотря на войну, продолжают работать, осуществлять свои полномочия и открыты к коммуникации с целью обеспечения природоохранного контроля на территории нашего государства.

За 7 месяцев текущего года Госэкоинспекцией:

рассмотрены и даны ответы на 68 обращений и запросов народных депутатов Украины;

проработано почти 4 600 входящих документов, поступивших от учреждений, организаций, предприятий, территориальных и межрегиональных территориальных органов Госэкоинспекции;