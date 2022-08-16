Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

В обращении обязательно следует отметить:

фамилия Имя Отчество;

место жительства;

информацию для обратной связи (номер телефона, адрес электронной почты)

суть возбуждения;

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Дата и подпись.

Для отправки обращения по электронной почте необходимо сделать все тоже самое, просканировать документ и отправить по электронному адресу Инспекции соответствующего региона или в центральный аппарат. Контакты территориальных и межрегиональных территориальных органов размещены на официальном сайте.

Так, специалисты Государственной экологической инспекции, несмотря на войну, продолжают работать, осуществлять свои полномочия и открыты к коммуникации с целью обеспечения природоохранного контроля на территории нашего государства.

За 7 месяцев текущего года Госэкоинспекцией:

рассмотрены и даны ответы на 68 обращений и запросов народных депутатов Украины;

проработано почти 4 600 входящих документов, поступивших от учреждений, организаций, предприятий, территориальных и межрегиональных территориальных органов Госэкоинспекции;

проработано 839 обращений граждан, поступивших из органов государственной власти и физических лиц;

подготовлено почти 4400 выходных документов за подписью руководства.