В обращении обязательно следует отметить:
фамилия Имя Отчество;
место жительства;
информацию для обратной связи (номер телефона, адрес электронной почты)
суть возбуждения;
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Дата и подпись.
Для отправки обращения по электронной почте необходимо сделать все тоже самое, просканировать документ и отправить по электронному адресу Инспекции соответствующего региона или в центральный аппарат. Контакты территориальных и межрегиональных территориальных органов размещены на официальном сайте.
Так, специалисты Государственной экологической инспекции, несмотря на войну, продолжают работать, осуществлять свои полномочия и открыты к коммуникации с целью обеспечения природоохранного контроля на территории нашего государства.
За 7 месяцев текущего года Госэкоинспекцией:
рассмотрены и даны ответы на 68 обращений и запросов народных депутатов Украины;
проработано почти 4 600 входящих документов, поступивших от учреждений, организаций, предприятий, территориальных и межрегиональных территориальных органов Госэкоинспекции;
проработано 839 обращений граждан, поступивших из органов государственной власти и физических лиц;
подготовлено почти 4400 выходных документов за подписью руководства.