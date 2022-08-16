Лидер общественного объединения С14 Евгений Карась рассказал об иностранных добровольцах в украинской армии и объяснил, почему они идут воевать против россии.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам гостя программы, иностранные добровольцы действительно играют немаловажную роль в этой войне. В частности, он вспоминает хорватских добровольцев, которые воевали здесь еще с 2014 года, это качественные инструкторы, которые брались за трудные задачи.

«Я, честно говоря, думал, что те иностранцы, которые сейчас поступят на службу, будут осторожнее. Они пролезли в тяжелые бои, поэтому точно иностранные добровольцы на этой войне – это действительно интернациональный легион, который выполнил важную функцию», - говорит Евгений Карась.

Он подчеркивает, что весь Запад с Украиной на передовой не может проиграть россии, иначе миром будут руководить не те, кто думает о колонизации космоса, а те, кого беспокоит обычное бытовое мародерство. Поэтому, констатирует националист, много иностранцев не могут просто спокойно жить в своих городах и едут воевать сюда.

«Пассионарные люди цивилизованного мира понимают, что именно здесь в Украине сейчас решается судьба мировой культуры», - констатирует Евгений Карась.

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