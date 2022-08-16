Лидер общественного объединения С14 Евгений Карась рассказал, кто такие хорошие россияне, и заявил, что развал российской федерации будет жестко кровавым.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Хороший россиянин – это тот, кто подписал условие о неразглашении сотрудничества с ГУР, СБУ, только такой хороший россиянин, других нет», – заявляет Евгений Карась.

Также он комментирует ситуацию с предоставлением украинского гражданства россиянам. По мнению Карася, с Невзоровым и подобными людьми работу нужно вести, но не в условиях, когда белорусским добровольцам гражданство не дают. Пока военным не дали гражданство, говорит он, сильный перекос, к тому же речь идет о построении не только новой Украины, но и Беларуси.

Что касается возможной революции в россии, рассуждает гость программы, то разговоры об этом уже идут давно, но она никак не разваливается.

«Нужно понимать, что развал россии сейчас будет уже в результате военного поражения. Если мы ожидаем внутреннего развала, это явление планетарного характера, такого не было уже давно. Это же не будет как развал Советского Союза, это был довольно мирный развал, несмотря на региональные конфликты. Развал россии будет жестко кровавым, жестко деструктивным, он не будет контролируемым», – рассказывает Евгений Карась.

Как сообщала Politeka, Карась объяснил, что война перестала быть работой и стала священной задачей.

Также Politeka писала, что американцы рассказали об опасной тенденции для российских войск.