Идеолог Олесь Доний рассказал о четвертом пункте общественного счастья, которая предполагает повышение собственного уровня культуры и объяснил, что вообще такое культура.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего идеолог отмечает, что культура – ​​это не только искусство, как принято считать, речь идет не только о египетских пирамидах, скульптурах Микеланджело или стихах Шевченко.

«Культура – ​​это не только материальное, но и духовное. Культура – ​​это весь комплекс ценностей, выработанных человечеством», - объясняет Олесь Доний.

По его словам, к понятию культура, по сути, можно было бы отнести все пункты из «25 ступеней к общественному счастью», но именно в четвертой строчке речь идет прежде всего о личном духовном уровне. В то же время идеолог предостерегает от повторения милых для слуха мантр о самом благозвучном языке и песенной нации, ведь это не предохранители от собственного хамства и бескультурья.

«Поэтому, справедливо гордясь прошлым, мы будем еще и работать над собой нынешним. Итак, ступень №4 – повышай собственный уровень культуры», - говорит Олесь Доний.

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