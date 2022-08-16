Об этом он рассказал в своем блоге.
Прежде всего идеолог отмечает, что культура – это не только искусство, как принято считать, речь идет не только о египетских пирамидах, скульптурах Микеланджело или стихах Шевченко.
«Культура – это не только материальное, но и духовное. Культура – это весь комплекс ценностей, выработанных человечеством», - объясняет Олесь Доний.
По его словам, к понятию культура, по сути, можно было бы отнести все пункты из «25 ступеней к общественному счастью», но именно в четвертой строчке речь идет прежде всего о личном духовном уровне. В то же время идеолог предостерегает от повторения милых для слуха мантр о самом благозвучном языке и песенной нации, ведь это не предохранители от собственного хамства и бескультурья.
«Поэтому, справедливо гордясь прошлым, мы будем еще и работать над собой нынешним. Итак, ступень №4 – повышай собственный уровень культуры», - говорит Олесь Доний.
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