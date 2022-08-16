Народный депутат Александр Качура прокомментировал ситуацию с вероятным возвращением акциза на топливо и рассказал, для чего нужно принять это решение.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в игру уже вернулись популисты в «шелковых галстуках», очевидно, что они попытаются превратить вероятный возврат акцизов в «зраду», – отмечает Александр Качура.

По его мнению, в этом вопросе нужно учитывать несколько моментов, которые объяснил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков. В частности, рассказывает депутат, говорится, что акциз хотят сделать ниже, чем это было до начала полномасштабной войны, к тому же он будет ниже, чем в Европе.

«А учитывая предварительные результаты работы министра Кубракова, я ему доверяю и уверен, что это будет правильное и необходимое решение», - заявил Качура.

«Разрушенные мосты и другие объекты инфраструктуры мы на какие средства должны восстанавливать, это очевидно. Международная поддержка почти полностью идет на наше войско», – добавляет Александр Качура.

По его словам, даже урезанного акциза хватит, чтобы начать какие-то минимальные ремонты, как минимум мостов. К тому же, говорит депутат, сегодня все решения сложные, а популизм и заявления, которые нравятся избирателям, не на времени. Он считает, что сейчас все должны так работать, чтобы Украина и дальше развивалась и функционировала даже во время войны.

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