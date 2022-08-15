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"Вор в законе" и друг днепровского криминального авторитета Александра Петровского (Нарика) Сергей Олейник по кличке Умка был задержан полицейскими в городе Хуст Закарпатской области из-за того, что на автомобиле, которым он передвигался, были перебиты номера. Но после составления протокола Олейника сразу отпустили. Такое известие сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Журналисты в своем материале напоминают, что Умка еще с начала войны достаточно свободно ездил по Европе, куда неизвестно на каких основаниях перебрался вместе с Нариком и другими "братанами". Но, пожалуй, дела бизнес-криминальной империи Петровского требуют непосредственного участия "смотрящего" - вот и приходится поэтому наведываться в Украину. А тем временем перебравшиеся в Европу «быки» пытаются установить там привычные паханам порядки вплоть до физической расправы над неугодными европейцами . Как произошло в самом центре Вены.

"Учитывая, что Умка очень близок к еще одному авторитету из Днепра Нарика, который сейчас проживает в Вене и работает с олигархом Игорем Коломойским… не исключено, что таким образом силовики передают приветы от Банковой Игорю Валерьевичу, которого недавно лишили гражданства… Что-то это напоминает очередной жабогадюкинг", - считает Игорь Мосийчук.

Впрочем, отпускают после задержания партнера Петровского уже не в первый раз. Так, в мае прошлого года Олейник был задержан и отпущен судом под ночной домашний арест. Тогда у Умки изъяли "общак", где насчитали более 3,2 млн долларов в разной валюте. Кроме того, полицейские изъяли дорогие транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами, а также более 60 единиц драгоценных ювелирных изделий.

Хотя прокуратура просила оставить под стражей, ему объявили подозрение по статье 255-1 Уголовного кодекса (распространение преступного воздействия). По данным следствия, его влияние распространялось почти на всю территорию Украины, преимущественно Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую области и западные регионы. В случае доказательства вины ему угрожал от 12 до 15 лет лишения свободы.

"Умку вполне можно отнести к тем, на ком, как говорится, пробы негде ставить. И, как в свое время заявлял генерал полиции Вячеслав Аброскин, Умка — один из самых влиятельных «воров в законе». Он контролирует восточный клан, куда входят днепровские Сфера его интересов — политическое лоббирование, топливный бизнес, контроль над рынками в Центральной и Восточной Украине, игровой бизнес, криптовалюты, контрабанда в Россию и территорию так называемых ЛДНР, он также является владельцем регионального воровского сообщества Восточной Украины.

Есть немало информации о том, что именно Нарик, стремясь сделать политическую карьеру в Днепре и одновременно контролировать криминальную среду, стал инициатором того, что его сподвижник Умка в 11 февраля 2014 был коронован и поставлен в регион.", - говорится в расследовании. "49000".