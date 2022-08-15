Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, когда и как пенсионеры, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, получат пенсию.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Некоторым пенсионерам следующая пенсия будет выплачена сразу за несколько месяцев одним платежом. Речь идет о тех пенсионерах, которые раньше получали выплаты от Укрпочты, а теперь оформили банковскую карту и получают деньги через банк. В частности, это касается тех украинцев, которые остались на оккупированных территориях», - сообщает Екатерина Котенкова.

Она добавляет, что о том, как будут ли выплачивать эту пенсию, рассказали в Facebook Пенсионного Фонда Украины. Следовательно, констатирует журналистка, граждане на временно оккупированных территориях получат свои выплаты на карту следующего выплатного периода.

В частности, отмечает она, Укрпочта, которая не имела возможности доставить пенсию получателям, составляет списки пенсионеров, не получивших свои выплаты, с суммами, которые им не выплатили. На основе этого, говорит журналистка, и будут сформированы выплаты, которые будут перечислены на банковские карты пенсионеров.

«Так невыплаченную пенсию за июнь и июль они смогут получить на карточку вместе с августовской пенсией или сентябрьской», - объясняет Екатерина Котенкова.

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