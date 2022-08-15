Эксперт по ЖКХ Олег Попенко сообщил, что в Украине не работает ни один из пунктов социальной политики.

Об этом он рассказал во время второго дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«По-моему, социальной политики в Украине нет, и я объясню, почему. Ее нет последние не менее 8-10 лет, ее вообще нет. Потому что главные производные социальной политики в Украине не работают или их вообще нет. Мы можем разные эти производные брать, можем брать те, которые дает Организация Объединенных Наций или те, которые дают ученые», - отметил эксперт.

По словам Олега Попенко, социальная политика в Украине должна состоять из здравоохранения и обязательного медицинского страхования, поддержки семьи, материнства, отцовства, жилищной политики, коммунального и бытового обслуживания населения, поддержки инвалидов и пожилых людей, социального обслуживания населения, охраны окружающей природной среды, федерального и муниципального устройства мигрантов, особенно беженцев и переселенцев. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время в Украине ни один из этих пунктов не работает.

«В Украине 10 миллионов пенсионеров, среди которых 6 миллионов получают пенсию в размере от 2 до 4 тысяч гривен. Можем ли считать, что 60% людей социально обеспечены пенсиями? Конечно, нет. Берем проблему мигрантов и переселенцев. У нас 8 миллионов переселенцев и беженцев в Украине. Вы слышали хотя бы одну программу трудоустройства беженцев и переселенцев в Украине? Нет таких программ в Украине», – подчеркнул Олег Попенко.

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