Лидер общественного объединения С14 Евгений Карась объяснил, как он понимает украинскую нацию, какой критерий ее определения является главным.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Есть украинская культура, украинское этническое большинство, которое формирует украинское единство, вокруг которого куча народов, которые здесь проживали с веков, и они входят в это понятие украинской нации», - объясняет Евгений Карась.

В то же время он не говорит, что украинская нация должна быть этнически чистой на 98% для своего благополучия. Тем не менее, констатирует националист, вопрос о том, чем есть украинская культура и каковы опорные точки матрицы украинской нации, сложен.

«Я определяю нацию через украинскую культуру, потому что по крови или коду ДНК не получится построить государство», – говорит Евгений Карась.

По его мнению, с этой позиции нужно и проводить политику в отношении иностранцев, чтобы их количество было таким, чтобы государство не размывалось и не переставало быть украинским.

Как сообщала Politeka, Карась заявил, что российские пытки не пугают украинских военных, а закаляют.

Также Politeka писала о том, что Карась заявил, что провал армии рф в Украине станет родовой травмой всех россиян.