Лидер общественного объединения С14 Евгений Карась рассказал, какая ситуация с вооружением у российской армии и почему в рф не объявляют мобилизацию.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Война – это математика, по сути набор факторов или, может, более сложные модели, высшая математика», - отмечает Евгений Карась.

По его словам, сейчас проблемы с вооружением есть и у россиян, поэтому, кстати, они и не объявляют мобилизацию, она лишь ускорит негативные последствия. Проблемы же с оружием, рассказывает гость программы, касаются не только бронетранспортеров, речь идет и об отсутствии БМП, малом количестве современной артиллерии, к тому же артиллерийские стволы изнашиваются, точность падает, снарядов становится меньше.

Кроме того, добавляет Карась, российские войска многое оставили, отступая из-под Киева, некоторые украинские части уже просто комплектуют трофейной техникой. А поездка путина в Иран за дронами, говорит он, выглядит уже совсем унизительно.

«Хуже, чем было в феврале-марте, быть не может в принципе. Они тогда были на пике своей недоготовности», – подчеркивает Евгений Карась.

Как сообщала Politeka, Карась заявил, что ее провал армии рф в Украине станет родовой травмой всех россиян.

Также Politeka писала о том, что Кущ рассказал об украинской экономике в ближайшем будущем.