Общественный и политический деятель Сергей Кузан рассказал, как россияне используют ядерный шантаж и кто должен отвечать за происходящее с Запорожской АЭС.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Следующий элемент гибридной войны – это ядерный шантаж практически всего мира. Мы уже увидели, как они (ред. – россияне) с февраля уже 5 месяцев угрожают: если что-то случится, если мы применим какое-то оружие или если нам Запад какое-то оружие передаст, то они, мол, применят свое ядерное оружие. россияне очень сильны в своем блефе», – объясняет Сергей Кузан.

По его мнению, всю политику рф и в частности ядерный шантаж можно сравнить с типичным российским солдатом, который стреляет по мирному населению и угрожает, но все это, пока его боятся, как только он получит отпор, отступится.

Также гость программы комментирует ситуацию с Запорожской АЭС, самой большой в Европе, с помощью которой россияне ставят ультиматум не только Украине, но и всему миру.

«россияне пытаются скинуть вину за этот ядерный шантаж на Украину. Но абсолютно по всем законам, в том числе и военному времени, вина и ответственность за любой объект, который находится на оккупированной территории, лежит полностью на стране-агрессоре, на оккупанте», - подчеркивает Сергей Кузан.

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