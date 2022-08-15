Журналистка Алеся Бацман сообщила, как изменились медиа во время войны и как трансформировалась роль журналистов после полномасштабного вторжения россии.

Об этом она рассказала во время второго дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Конечно, у этой войны, которая сейчас идет, с точки зрения того, в каких обстоятельствах происходит, нет аналогов, потому что это война 21 века, и такого освещения такого масштаба, наверное, что не было до сих пор нигде. Поэтому любое событие, оно, конечно, масштабируется тем, что освещается через призму соцсетей. Кроме того, у каждого есть телефон, который все снимает, документирует. И ответственность медиа в этой войне растет в разы», ​​- отметила журналистка.

По словам Алеси Бацман, журналисты должны нести ответственность за каждое слово и каждую новость. Осторожность в освещении первоисточников и точном цитировании людей выросла в десятки раз, потому что от этого напрямую зависит и безопасность, и жизнь граждан. Сейчас для людей стало особенно важно видеть первоисточник информации, понимать, откуда журналист получил данные, чтобы вдруг не повестись на фейки.

«Сейчас роль телевидения, уже и так отходящего понемногу на задний план, стала еще меньше, а Интернет-ресурсы, в частности сайты и соцсети, полностью вытесняют другие классические СМИ. Ютуб вышел на первую роль в информировании населения. В первые месяцы войны возросла роль Телеграмма, потому что был очень плохой Интернет, а людям нужно было максимально быстро и максимально кратко прочитать, что происходит, потому что это напрямую влияет на их безопасность и на то, что с ними будет дальше», - сообщила Алеся. Бацман.

Алеся Бацман также сообщила, что украинские СМИ сейчас активно начали трансформироваться, в частности, печатные медиа начали переходить в онлайн.

Как писала ранее Politeka, украинцев ошеломила гибель одного из лучших летчиков ВСУ: «Глубокое уважение родителям за Героя».

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