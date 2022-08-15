Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о международной помощи украинским пенсионерам и о том, как выплачивались пенсии уже во время войны.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«В Украине пострадавшие от войны и незащищенные слои населения, в том числе пенсионеры, получат сейчас дополнительную денежную помощь. Министерством социальной политики Украины для этого была создана специальная социальная платформа. Заявка на выплату денежной помощи для пенсионеров от международных организаций заполняется и подается на информационной платформе єДопомога», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как она рассказывает, сначала данные заявителя проверяют представители Минсоцполитики с помощью баз данных и реестров, но решение о предоставлении помощи соответствующей категории населения и сумм выплат принимают именно международные организации. В частности, напоминает журналистка, пенсионеры, заявку которых приняли, будут в течение 3 месяцев получать по 2220 гривен, то есть общая сумма – 6660 гривен.

Также она комментирует определенные моменты выплат пенсионерам от государства. Журналистка рассказывает, что уже во время войны в марте была проведена плановая индексация, но на 14% выросла не сама пенсия, а тот коэффициент, который берется из зарплаты.

«По данным Минсоцполитики повышенные пенсионные выплаты получили около 10 миллионов пенсионеров, средний размер повышения составил где-то 380 гривен. По информации Пенсионного фонда Украины в мае выплата пенсии была проиндексирована на 100%. Всего пенсионерам было начислено около 49 миллионов гривен», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Томенко заявил, что нужно наложить мораторий для чиновников на расходование бюджетных средств на развлечения.

Также Politeka писала о том, что Карась заявил, что провал армии рф в Украине станет родовой травмой всех россиян.