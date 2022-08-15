Финансовый аналитик Алексей Кущ сообщил, в какой ситуации сейчас находится украинская экономика и какие экономические модели нас ожидают в ближайшее время.

Об этом он рассказал во время второго дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Сейчас мы стоим перед системными вызовами, можно сказать, что экономическое «завтра» украинской экономики будет ужасным, поэтому нужно уже сейчас думать о нашем «послезавтра», то есть какие модели восстановления экономики можно будет применять. В ближайшие несколько лет нас все же ждет модель либо военной экономики, либо модель мобилизационной экономики. Мобилизационная экономика – это определенный «лайт-вариант» военной экономики, когда политические элиты не готовы переводить основные экономические отношения на военные рельсы. Тогда, в принципе, вместо военной экономики можно применять мобилизационную», – сообщил Алексей Кущ.

По словам финансового аналитика, Украину может ожидать и мобилизационная модель экономики, когда сохраняются определенные либеральные рыночные механизмы, но государство все же аккумулирует ресурсы на достижение ограниченных стратегических целей, в частности победу и завершение войны на приемлемых для нас условиях. Однако Алексей Кущ отметил, что пока Украина не переходит ни на военную, ни на мобилизационную модель экономики.

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