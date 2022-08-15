Лидер общественного объединения С14 Евгений Карась заявил, что российские пытки не пугают украинских военных, а только больше закаляют и мотивируют бороться.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам гостя программы, после Бучи россияне уже ничем не удивят украинских военных, они поняли, что в плен сдаваться нельзя, а мотивация бороться только увеличилась.

«Нельзя от этой войны как-то там удалиться в голове, потому что это уже не работа, это священная задача. Все понимают, что это придет повсюду, все будет уничтожено, они, в принципе, этого не скрывают», - отмечает Евгений Карась.

Также он подчеркивает, что россия сделала геноцид своей целью и даже не скрывает этого, их военные буквально радуются убийствам мирного населения и прямо показывают это, пишут или распространяют видео пыток. Тем не менее, констатирует он, россияне никогда не понимали менталитета и психологии украинцев, на самом деле нас это не пугает, а лишь еще больше закаляет.

«Нам нужно уничтожение этой отрыжки коммунизма, этой россеюшки. Для того, чтобы оно никогда не повторилось, чтобы никогда не было потерь, нам нужно решать этот вопрос системно. И высший командный состав, ФСБшники – это те, от кого земля должна быть очищена», - утверждает Евгений Карась.

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