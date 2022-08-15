У них есть такое высказывание:
Иерусалим молится, Тель-Авив гуляет, Хайфа работает.
Вот и в нашей воюющей стране наблюдаю принципиально разные установки и поведение военных, общества и чиновничества.
Для примера в Черкассах в День молодежи проводил просветительское и гуманитарное мероприятие в одной из библиотек и наблюдал как в центральной части города работали ВСЕ существующие ФОНТАНЫ? А в Киеве на днях активно переводили новую плитку вокруг городской Налоговой администрации?
Родители сдают деньги на подготовку укрытий в дошкольных учреждениях и школах, потому что у местной власти, по их объяснению, денег катастрофически не хватает!|
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С*КИ! У вас на фонтаны, на плитку, на пропагандистские коммунальные СМИ МИЛЛИОНЫ гривен Есть, а на УКРЫТИЕ - НЕТ?
Между прочим вредная и преступная идея владык передать полную ответственность за подготовку укрытий исключительно на руководителей дошкольных учреждений, школ и вузов приведет к тому, что большинство родителей и дальше будут выполнять функции воспитателей и учителей, а школьники и студенты 3 год будут делать обучающийся вид. а учителя и преподаватели – что их учат!
Еще и еще раз ТРЕБУЮ от ВЛАДЕЛЬЦЕВ наложить МОРАТОРИЙ для ВСЕХ чиновников на расходование бюджетных средств на развлечения, понты и неактуальные проекты во времена ВОЙНЫ!