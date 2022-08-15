Общественный деятель, руководитель программы практической политики Александр Солонтай сообщил, как развивается местное самоуправление во время войны и почему многие волонтеры и активисты покидают свою деятельность.

Об этом он рассказал во время второго дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Война поставила большие вызовы перед местным самоуправлением. Однако, может ли оно вообще быть на линии боевых действий? Очевидно, что местное самоуправление просто невозможно осуществлять, потому что там идет война, и там нужно эвакуировать население. Но уж когда мы говорим о тыле, то там может быть так, что местное самоуправление не просто сохраняется, но еще и вынуждено ускоренными темпами развиваться и давать ответы на вопросы, которые откладывало определенное время», - рассказал общественный деятель.

По словам Александра Солонтая, война очень оживила общины, теперь нет таких территорий, где отсутствовали бы гуманитарные штабы, волонтеры, активисты, добровольцы, которые помогают украинским военным. Общины даже там, где не ведутся активные боевые действия, сильно активизировались и учатся обсуждать и решать проблемы.

«Это тот вызов, который мы уже один раз проходили. 2014-15 год, взрыв в Украине волонтерства. Волонтеры, никогда не занимавшиеся никакой общественной деятельностью, приобщились к процессам и начали помогать и по войне, и по перестройке после Майдана. Им горит, они желают себя куда-нибудь деть. А потом проходит время, и ты лишь часть этих людей видишь в обновлении всех общественных систем. А огромное количество из них разочарованы и демотивированы», – отметил Александр Солонтай.

Общественный деятель сообщил, что даже те люди, которые занимались серьезными вопросами в 2014-15 годах, оставили свою активистскую деятельность именно из-за эмоционального перепада. В результате страдает естественное развитие самоуправления.

Как писала ранее Politeka, украинцев ошеломила гибель одного из лучших летчиков ВСУ: «Глубокое уважение родителям за Героя».

Также Politeka сообщала, что ВСУ точным ударом врезали по штабу «вагнеровцев»: «Количество погибших…».





