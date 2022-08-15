Исполнительный директор фонда «Возрождение» Александр Сушко сообщил, почему в Украине всегда существовала дистанция между гражданами и государством и как эту дистанцию ​​ликвидировать.

Об этом он рассказал во время второго дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Я бы прежде всего отметил ту амбицию, с которой я связываю наибольшую надежду сегодняшнего исторического момента. Я считаю, что сейчас настал тот идеальный момент, когда украинцы могут наконец-то освоить свое собственное государство и приватизировать его, в хорошем смысле этого слова. Вы хорошо знаете, что столетиями благодаря колониальному существованию в украинском обществе генерировалась довольно ощутимая дистанция между людьми и государством. Даже сформировалась такая антитеза «мы – они». «Мы» – это люди, а «они» – это государство», – отметил Александр Сушко.

По словам исполнительного директора фонда, в Украине всегда была ощутимая дистанция между гражданами и властью, в отличие от большинства других обществ, не знавших такой «колониальной травмы». Для украинцев держаться подальше от правителей, государства было способом минимизировать травму. Как отметил Александр Сушко, уже не первый год в Украине пытаются найти решение этой проблемы, поскольку дистанция между гражданами и властью является залогом слабости и неэффективности государства.

«Сейчас в условиях войны мы увидели, что эти вековые стены, дистанции, барьеры рушатся, они рушатся как никогда раньше. Хотя и раньше во время революций, майданов мы неоднократно наблюдали, как подвергается эрозии этот старый стереотип непричастности граждан к своему государству. Этот процесс никогда не был окончательным, он не был достаточно эффективным для того, чтобы абсолютное большинство граждан ощутило государство своим собственным проектом», - подчеркнул исполнительный директор фонда.

Александр Сушко подчеркнул, что именно сейчас у украинцев появилась возможность разрушить ту дистанцию, которая годами отделяла большинство активных граждан от государства.

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