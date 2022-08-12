Периоды запрета в разрезе областей:
➡️Винницкая: 15 августа – 30 сентября
➡️Волынская: 20 августа – 30 сентября
➡️Днепропетровская: 20 августа – 30 сентября
➡️Донецкая: 20 августа – 30 сентября
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➡️Житомирская: 1 августа – 20 сентября
➡️Закарпатская: 20 августа – 30 сентября
➡️Запорожская: 10 августа – 20 сентября
➡️Ивано-Франковска: 15 августа – 30 сентября
➡️Киевская: 15 августа – 30 сентября
➡️Кировоградская: 15 августа – 30 сентября
➡️Львовская: 1 августа – 15 сентября
➡️Николаевская: 10 августа – 20 сентября
➡️Полтавская: 15 августа – 30 сентября
➡️Ровенская: 20 августа – 30 сентября
➡️Сумская: 15 августа – 30 сентября
➡️Тернопольская: 20 августа – 30 сентября
➡️Харьковская: 15 августа – 30 сентября
➡️Херсонская: 10 августа – 20 сентября
➡️Хмельницкая: 15 августа – 30 сентября
➡️Черкасская: 15 августа – 30 сентября
➡️Черновицкая: 15 августа – 30 сентября
➡️Черниговская: 1 августа – 20 сентября.