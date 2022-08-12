Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.
Нарушители должны понимать, что за отлов раков во время запрета наступает административная ответственность как по ч. 3 ст. 85 КУоАП (штраф – 170 грн), так и по ч. 4 ст. 85 КУоАП (штраф – от 340 до 680 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения и незаконно добытых водных биоресурсов). Также, в зависимости от степени нанесенного ущерба, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 249 УКУ. Кроме штрафа за незаконный отлов, правонарушителю начисляется ущерб в размере 3 332 гривен за каждого выловленного рака.

Периоды запрета в разрезе областей:

➡️Винницкая: 15 августа – 30 сентября

➡️Волынская: 20 августа – 30 сентября

➡️Днепропетровская: 20 августа – 30 сентября

➡️Донецкая: 20 августа – 30 сентября

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➡️Житомирская: 1 августа – 20 сентября

➡️Закарпатская: 20 августа – 30 сентября

➡️Запорожская: 10 августа – 20 сентября

➡️Ивано-Франковска: 15 августа – 30 сентября

➡️Киевская: 15 августа – 30 сентября

➡️Кировоградская: 15 августа – 30 сентября

➡️Львовская: 1 августа – 15 сентября

➡️Николаевская: 10 августа – 20 сентября

➡️Полтавская: 15 августа – 30 сентября

➡️Ровенская: 20 августа – 30 сентября

➡️Сумская: 15 августа – 30 сентября

➡️Тернопольская: 20 августа – 30 сентября

➡️Харьковская: 15 августа – 30 сентября

➡️Херсонская: 10 августа – 20 сентября

➡️Хмельницкая: 15 августа – 30 сентября

➡️Черкасская: 15 августа – 30 сентября

➡️Черновицкая: 15 августа – 30 сентября

➡️Черниговская: 1 августа – 20 сентября.