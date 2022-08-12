Так, с целью сохранения и охраны этого вида, а также для увеличения популяции членистоногих в водоемах, введены ограничения по их отлову.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Нарушители должны понимать, что за отлов раков во время запрета наступает административная ответственность как по ч. 3 ст. 85 КУоАП (штраф – 170 грн), так и по ч. 4 ст. 85 КУоАП (штраф – от 340 до 680 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения и незаконно добытых водных биоресурсов). Также, в зависимости от степени нанесенного ущерба, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 249 УКУ. Кроме штрафа за незаконный отлов, правонарушителю начисляется ущерб в размере 3 332 гривен за каждого выловленного рака.