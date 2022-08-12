Эксперт-международник Максим Яли объяснил, почему в войне необходимо надеяться только на себя и действительно ли геополитика уже мертва.

Об этом он рассказал во время первого дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Учитывая нашу зависимость от западной помощи, которая только возрастает, увеличивается с каждым днем и в финансовой сфере, к сожалению, вполне вероятно, что нас будут заставлять усаживаться за стол переговоров и, возможно, даже идти на территориальные уступки», - отметил Максим Яли.

По словам эксперта, в войне необходимо надеяться только на себя. Максим Яли подчеркнул, что следующие два месяца важнейшие, поскольку нам необходимо сделать все возможное, чтобы сорвать проведение референдумов на временно оккупированных территориях Украины. Эксперт сообщил, что именно референдумы могут стать точкой невозврата.

«Геополитика, возможно умрет, когда эта война, которая, возможно, еще перейдет в глобальную, закончится. Тогда весь мир уже поймет, что нужно что-то искать новое, новую систему ценностей, которая и объединит весь мир. Пока что, к сожалению, я не вижу того, что мир готов меняться», - сообщил Максим Яли.

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