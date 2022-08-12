Об этом она рассказала на канале «Садок вишневый».
«Наши пять князей последовательно один за другим выстраивали один проект: от Олега до Ярослава Мудрого. Каждый из них возлагал свою жизнь последовательно, целенаправленно и жил по программе, чтобы воплотить то, что стало Киевской Русью – самая могущественная страна нашего континента и геополитический лидер», - отметила Елена Скоморощенко.
По словам философа, Киевская Русь была геополитическим проектом, но геополитика неотъемлема от экономики: Русь была успешной страной именно из-за принятия очень успешных экономических решений, например как построение торгового пути «Из варяг в греки».
«Но это все ничем, если у вас нет собственного цивилизационного проекта и когда вы не создаете новый мир, которого раньше не было и в котором вы хотите жить», - подчеркнула Елена Скоморощенко.
Как отметила философ, украинцы имеют потенциал и лучший пример этому – это Киевская Русь, которая была самым могущественным государством в Европе. Но, по ее словам, если украинцы не будут иметь свой ментальный цивилизационный проект, то этот потенциал нельзя будет использовать в правильном русле.
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Как сообщала Politeka, Алексей Кущ сравнил работу экономической системы с нейронной сетью человеческого мозга.
Также Politeka сообщала, что экономист Андрей Новак заявил, что Запад поможет Украине восстановить экономику после войны.