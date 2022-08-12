Философ Елена Скоморощенко рассказала, что украинцам нужен свой цивилизационный проект для того, чтобы использовать весь наш потенциал.

Об этом она рассказала на канале «Садок вишневый».

«Наши пять князей последовательно один за другим выстраивали один проект: от Олега до Ярослава Мудрого. Каждый из них возлагал свою жизнь последовательно, целенаправленно и жил по программе, чтобы воплотить то, что стало Киевской Русью – самая могущественная страна нашего континента и геополитический лидер», - отметила Елена Скоморощенко.

По словам философа, Киевская Русь была геополитическим проектом, но геополитика неотъемлема от экономики: Русь была успешной страной именно из-за принятия очень успешных экономических решений, например как построение торгового пути «Из варяг в греки».

«Но это все ничем, если у вас нет собственного цивилизационного проекта и когда вы не создаете новый мир, которого раньше не было и в котором вы хотите жить», - подчеркнула Елена Скоморощенко.

Как отметила философ, украинцы имеют потенциал и лучший пример этому – это Киевская Русь, которая была самым могущественным государством в Европе. Но, по ее словам, если украинцы не будут иметь свой ментальный цивилизационный проект, то этот потенциал нельзя будет использовать в правильном русле.

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