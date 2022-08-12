Такую идею продвигает сбежавший в рф одесский экс-депутат Игорь Дмитриев.
Он написал, что хочет: «свозить детей из занятых ВС РФ украинских территорий в Домбай, чтобы и от войны их отвлечь, и "мягкую силу" попробовать».
Дмитриев хочет "смешать украинских и русских детей в одной группе", чтобы они "нашли общий язык".
Подразумевается, что в "лагере" дети будут подвергаться воздействию путинской пропаганды.
Вывозить хотят детей от 12 до 15 лет из оккупированых территорий Херсонской и
Запорожской областей. Сообщается, что украинских детей уже
насобиралось "около сотни".
Дмитриев пишет, что якобы поездка на Домбай отвлечет их от "кровавых новостей и родительских нервов". По факту детей могут использовать, как способ давления на родителей которые останутся в Украине.
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Напомним, Игорь Дмитриев входил в скандальную пророссийскую партию «Родина». Во время Евромайдана Игорь Димитриев находился по одну сторону баррикад с пророссийскими сепаратистами.
После «Революции Достоинства» Дмитриев сбежал из Украины к террористам «ДНР», где открыто показывал, как он обстреливает украинские позиции.
Напомним, что произойдет на фронте в ближайшие недели.
Как сообщала Politeka, шаманы Бурятии в панике от потерь рф в Украине спросили духов, что будет дальше.
Также Politeka писала, что оккупанты идут в наступление на нескольких направлениях, где сейчас бои.