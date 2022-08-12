Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
Так в рамках сотрудничества Госфинмониторинга с Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) РФ было ограничено в правах членства.
Также в адрес FATF был направлен ряд обращений по поводу исключения РФ из FATF и внесения РФ и РБ в черный список FATF.
Вопрос включения РФ в «черный список» FATF остается в повестке дня этой международной организации и будет обсужден на следующем Пленарном заседании FATF в октябре 2022 года.
Также Госфинмониторинг мощно сотрудничал с Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).
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Также Госфинмониторингом в тесном взаимодействии с криптопровайдерами Украины и мира запущен механизм спонтанной блокировки криптогаманцев РФ.
В целом по состоянию на 12 августа Госфинмониторингом приняты следующие меры: