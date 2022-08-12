Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».
«Думаю, что каждый испытывал чувство радости, когда приносил радость другому человеку. Казалось бы, ты тратишь свои средства и время, но помогая человеку, его радость касается и тебя самого», - отметил глава Синодального отдела.
Отец Сергий напомнил, что Господь говорит о будущем воздаянии каждому человеку, кто действительно обратил внимание на нуждающихся, и увидел Христа в людях, которые голодны, нуждаются в одежде, находятся в больнице или тюрьме.
«Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Бог называет таких людей «сынами благословенными» и говорит, что они получат награду от Господа, унаследуя Царство Небесное», - подытожил протоиерей Сергий Экшиян.
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