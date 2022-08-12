Об этом он рассказал во время первого дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Во-первых, я считаю, что стратегически мы войну с российской федерацией уже выиграли. Ключевых целей, которые поставила рф, в том числе уничтожение украинской государственности, она не достигла, и уже понятно, что не достигнет ни при каких обстоятельствах. Но тогда перед нами стоит другая ключевая задача – как нам не проиграть мир в тот момент, когда завершится эта война», - отметил Александр Чалый.

Экс-замминистра подчеркнул, что нам уже необходимо определиться, какой мы хотим видеть Украину после войны и на что будем ориентироваться, поскольку российско-украинская война – это ключевой фактор трансформации современной геополитической системы Европы, революционного перехода в совершенно новую систему. Александр Чалый заявил, что главным геополитическим противоречием 21 века будет конфликт между США и Китаем, где Украина и россия играют немаловажную роль. По его мнению, существует три сценария, какой может быть Украина на момент завершения войны.

«Самый оптимистичный вариант – Украина завершает войну в границах 1991 года, российская федерация распадается. Этот вариант сейчас очень распространен в нашем дискурсе и все считают, что так и будет. Второй вариант – когда завершается война, Украина восстанавливает свой суверенитет в границах 1991 года, но российская федерация сохраняется как геополитический субъект. И третий вариант – это когда Украина не восстанавливает свой суверенитет в границах 1991 года, но вооруженная война россии против Украины переходит в конфронтационную борьбу другими политическими инструментами, и россия сохраняется. Более того, россия контролирует некоторые территории Украины. Ключевое при этом, что Украина не сдает свои суверенные права на те части территорий, которые она на сегодняшний день не контролирует», - сообщил Александр Чалый.

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