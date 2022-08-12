Политолог Вадим Карасев рассказал, что каждая страна, выходящая из войны, меняется, а также объяснил, зачем властям вводить определенную цензуру во время военного положения.

Об этом он рассказал на первом дне Всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Война сменяет страны: они выходят всегда другими из войны. За 6 месяцев мы должны были понять, какие тенденции и тренды сейчас уходят. Это важно, потому что война надолго», - отметил Вадим Карасев.

По словам политолога, сейчас в мире эпоха войн и перераспределения мира, поэтому не стоит ожидать скорого завершения российско-украинской войны. По мнению эксперта, уже сейчас нужно исследовать политические тенденции в Украине, чтобы можно было предположить, какой будет страна после победы.

«Война на территории Украины может быть разной: она может быть «горячей» или может быть «перемирие», но в разных этих формах война надолго», - подчеркнул Вадим Карасев.

Как отметил эксперт, за все эти месяцы полномасштабной войны в Украине можно было заметить следующие тренды: конкурентная политика деградировала, а также происходит кризис оппозиционности.

«Как критиковать власть в условиях войны? Здесь нужна деликатность и временное отсутствие электоральной политики», - сказал Вадим Карасев.

По мнению политолога, ограничение возможности критиковать власть во время военного положения в стране – это вынужденная мера, ведь фактически по социальному договору это позволяет обменять определенные свободы на централизацию работы всех государственных органов на победу.

Как сообщала Politeka, политтехнолог Руслан Бизяев сообщил, какова главная цель россии в войне против Украины.