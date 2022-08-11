Народный депутат Украины адвокат Александр Качура сообщил, почему в СМИ все чаще публикуют рейтинги политических партий и насколько это сейчас вообще уместно.

Об этом он рассказал на канале «Правда Качуры».

«Я не знаю, о каких рейтингах можно говорить во время войны и репрезентативны ли они. 20% территорий сейчас оккупировано, идет активная фаза боевых действий. Для того чтобы провести выборы, нужно потратить несколько миллиардов гривен. Их у нас сейчас не хватает на покупку оружия. О каких сейчас можно говорить рейтингах и выборах, пока у нас не завершился процесс полномасштабного вторжения и пока мы не победили», - отметил Александр Качура.

По словам нардепа, любые выборы – это политическое противостояние, конкуренция и обвинение друг друга. По мнению Александра Качуры, сейчас эти внутренние соревнования нам нужны, необходимо, наоборот, политическое единство, нормальные, конструктивные дискуссии в парламенте, а не популизм.

«Когда мы победим, когда завершится война, когда мы сможем восстановить свою территориальную целостность, выборы нужно будет проводить сразу. Я сторонник этого. Если это даже будет раньше срока, нужно будет идти на досрочные парламентские и местные выборы. Но говорить, что избирательный процесс будет уже в этом году, как кто-то рассказывает, во время войны и только в отдельной части Украины, а на оккупированной, где проживают миллионы украинских граждан, не будет - это просто какая-то конспирология и чушь», - сообщил Александр Качура.

Ранее Politeka писала, что обязательную эвакуацию могут объявить еще в нескольких областях: к чему готовиться украинцам.

Также Politeka сообщала, что Арестович рассказал о своей поездке в Москву и что он там разузнал: «Их жутко напугал...».