Преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Митрофан рассказал, что лучше всего подарить Ангелу Хранителю.

Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».

«Есть особые дни, когда можем почитать своих Ангелов Хранителей. И конечно же в эти дни, можем усиленно молиться Ангелу Хранителю: читать канон или быть на богослужении, причащаться Святых Таин - Тела и Крови Христовых, чтобы порадовать своего Ангела», - добавил священник.

Он объяснил, что одним из дней особого почитания Ангела Хранителя является день, когда над человеком было совершено таинство Крещения.

«Можно этот день занести в свой личный календарь, и помолиться в домашней молитве или прийти в храм почтить своего небесного покровителя», - рекомендует иеромонах Митрофан.

Священник подчеркнул, что Церковью выделен особый день для почитания Ангелов – понедельник.

«Для Ангела Хранителя могут быть подарки не в какие-то особые дни, которые мы выделяем раз в году, как на день рождения, чтобы человека поздравить и потом забыть о нём на целый год до следующего дня рождения, а подарком каждодневным. Это может быть наш разговор с ним в молитве и добродетельная жизнь», - подытожил отец Митрофан.

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