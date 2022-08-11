Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».
«Есть особые дни, когда можем почитать своих Ангелов Хранителей. И конечно же в эти дни, можем усиленно молиться Ангелу Хранителю: читать канон или быть на богослужении, причащаться Святых Таин - Тела и Крови Христовых, чтобы порадовать своего Ангела», - добавил священник.
Он объяснил, что одним из дней особого почитания Ангела Хранителя является день, когда над человеком было совершено таинство Крещения.
«Можно этот день занести в свой личный календарь, и помолиться в домашней молитве или прийти в храм почтить своего небесного покровителя», - рекомендует иеромонах Митрофан.
Священник подчеркнул, что Церковью выделен особый день для почитания Ангелов – понедельник.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Мама 4-летней Лизы нашла силы вернуться на место трагедии и все рассказать: "Все-таки это не сон..."
"За 8 лет такого зверства не видели": жители ОРДЛО массово жалуются на бесчинства российских оккупантов
Звезда сериала "Беверли-Хиллз" впала в кому: родственники раскрыли тяжелый диагноз и попросили молитв
"Как сестрички": экс-жена Потапа Горовая повеселилась с Дорофеевой на глазах у всех, видео
«Для Ангела Хранителя могут быть подарки не в какие-то особые дни, которые мы выделяем раз в году, как на день рождения, чтобы человека поздравить и потом забыть о нём на целый год до следующего дня рождения, а подарком каждодневным. Это может быть наш разговор с ним в молитве и добродетельная жизнь», - подытожил отец Митрофан.
Как сообщала Politeka, Демин показал деградацию российской молодежи на видео, украинцы не выдержали.
Также Politeka публиковала слова протоиерея Сергия Ющика: Православие – это образ жизни.