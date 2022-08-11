Об этом он рассказал на своем канале.

«Эта концепция – восстановление российской империи, а восстановление российской империи невозможно без Украины. Депутаты госдумы высказались очень аккуратно: «Давайте создадим союз суверенных государств». То есть, давайте откатим ситуацию в октябрь 1991 года. Были так называемые Беловежский соглашения», - отметил Руслан Бизяев.

По словам политтехнолога, именно эти Беловежские соглашения и породили все конфликты на постсоветском пространстве. Вместо того, чтобы разойтись нормально и решить свои вопросы мирно, как, например, Чехия и Словакия, тогдашние политические элиты променяли свое спокойное будущее на кучу проблем.

«Эта вся ситуация и породила все конфликты на постсоветском пространстве, она, в конце концов, и стала попыткой с 2022 года возродить российскую империю. Это разные вещи. Обратите внимание, что все спикеры этой концепции – ярые антикоммунисты. И для них Ленин не меньший враг, чем Бандера. Это попытка перезагрузить «русский мир», попытка оставить панруссизм ведущей идеологией», - подчеркнул политтехнолог.

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