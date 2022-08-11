Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, пойдет ли Елена Зеленская в политику и сможет ли она возглавить новую партию или политическую силу.

Об этом он рассказал в программе «Мотив» Юрия Подорожнего.

«Я сомневаюсь, что она пойдет в политику. Я думаю, что даже тот уровень внимания, который к ней сейчас, она не хотела вызвать. Есть еще один момент. Вот если в россии общество патриархальное, то у нас общество условно патриархальное. То есть у нас все равно подсознательно у многих избирателей есть мысль, что именно мужчина с железной рукой должен как-то руководить страной», - сообщил Борис Тизенгаузен.

Что касается решения баллотироваться на должность президента Украины, Борис Тизенгаузен сообщил, что Елена Зеленская сама должна это решить. Но, политтехнолог подчеркнул, что есть ощущение, будто она не хочет идти в политику и заставлять ее делать это нет смысла.

«Я просто не понимаю, зачем. Если Зеленский сам идет, он свой авторитет капитализирует в рейтинги определенные и идет дальше, называет новую партию «Блок Зеленского», собирает туда людей и поехали. Поэтому не понимаю, зачем ей идти. Чтобы еще какую-то возглавить структуру? Это бессмысленно, если она не хочет», - отметил политтехнолог.

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