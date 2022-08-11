Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.
«Нужно понимать представление, каким может быть это контрнаступление (на Херсон, - Ред.), это не обязательно должно быть, когда идут фланги, центр, идут танки, прикрывающие пехоту, и пехота двигается и так далее. Могут быть разные сценарии», - отметил Александр Мусиенко.
По словам эксперта, есть вероятность, что сейчас украинские военные проверяют, на сколько российским оккупантам хватит терпения и сил находиться в Херсоне с партизанами и с постоянными обстрелами логистических путей и складов, то есть без нужного обеспечения.
«Что вы будете делать, если вам отрежут переправы? А что вы сделать, если будут наноситься удары по складам, куда вы подвозите боеприпасы. Будете стоять дальше? А если будет уничтожена система ПВО и авиация начнет наносить удары с воздуха? Вы сколько будете сидеть в хранилищах или бункерах без продовольствия и оружия?», - сказал Александр Мусиенко.
Как отметил эксперт, Украина может просто добиться деоккупации Херсона, истощая противника, что заставит его сделать очередной «жест доброй воли».
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Как сообщала Politeka, политолог Николай Давыдюк заявил: «Санкций точно недостаточно, потому что, например, большое количество европейских банков находятся на российском рынке».
Также Politeka публиковала слова политолога Руслана Бизяева об ударе по аэропорту в Крыму: У Украины появились длинные руки.